Налоговая показала миллиардный урон от нелегальных заправок

Глава налоговой службы Украины Сергей Верланов в интервью "РБК Украина" рассказал о том, сколько теневой рынок топлива не доплачивал в бюджет.

Фискальными органами в сотрудничестве с СБУ закрыто более 700 нелегальных заправок ssu.gov.ua

В налоговой службе пояснили, как ликвидация нелегальных АЗС принесет деньги в бюджет, сообщает ТСН авто со ссылкой на РБК Украина.

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Председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в интервью изданию РБК Украина рассказал о том, сколько теневой рынок топлива не доплачивал в бюджет.

В настоящее время усилия фискальных органов по борьбе с нелегальными заправками координируются на уровне правительства с участием СБУ и других правоохранительных органов.

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На сегодняшний день уже закрыто более 700 заправочных комплексов, которые работали с нарушениями. В результате этого объемы продаж горюче-смазочных материалов в сети авто - заправочных комплексов выросли на 6-8%.

А это обеспечит около 1 миллиарда гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет.

Ранее сообщалось, что таксист Uber неожиданно для себя стал соучастником ограбления заправки.