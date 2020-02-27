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Налоговая показала миллиардный урон от нелегальных заправок

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Глава налоговой службы Украины Сергей Верланов в интервью "РБК Украина" рассказал о том, сколько теневой рынок топлива не доплачивал в бюджет.
Фискальными органами в сотрудничестве с СБУ закрыто более 700 нелегальных заправок
Фискальными органами в сотрудничестве с СБУ закрыто более 700 нелегальных заправок
ssu.gov.ua

В налоговой службе пояснили, как ликвидация нелегальных АЗС принесет деньги в бюджет, сообщает ТСН авто со ссылкой на РБК Украина.

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Председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в интервью изданию РБК Украина рассказал о том, сколько теневой рынок топлива не доплачивал в бюджет.

В настоящее время усилия фискальных органов по борьбе с нелегальными заправками координируются на уровне правительства с участием СБУ и других правоохранительных органов. 

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На сегодняшний день уже закрыто более 700 заправочных комплексов, которые работали с нарушениями. В результате этого объемы продаж горюче-смазочных материалов в сети авто - заправочных комплексов выросли на 6-8%.

А это обеспечит около 1 миллиарда гривен дополнительных поступлений в государственный бюджет.

Ранее сообщалось, что таксист Uber неожиданно для себя стал соучастником ограбления заправки.

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Теги: Государственная налоговая служба Украины, АЗК, нелегальные АЗС
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Vixerunt    27.02.2020, 14:27
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Vixerunt
Как вообщ. можно не легально поставить АЗС; это ж не семками торговать у метро. Понятно что ставят свои на районе, а власти это крышуют получая %. Схема стара как мир. Значит спрашивать надо сразу у главного по области, а заправки тупо сжигать на месте.
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