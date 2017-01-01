На АЗС в Украине по ошибке заливали дизель вместо бензина - испорчено 17 авто

Инцидент произошел на улице Космонавтов, 93 в Николаеве.

На данный момент неизвестно, сколько именно авто оказались поврежденными depositphotos.com

На одной из заправок сети ОККО в автомобили по ошибке заливали дизель, вместо бензина. Об этом сообщает “Преступности.нет“.

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Инцидент произошел на улице Космонавтов, 93 в Николаеве. Сообщается, что на заправке перепутали резервуары для топлива, и те, которые предназначены для бензина, наполнили соляркой.

На данный момент неизвестно, сколько именно авто оказались поврежденными. Предварительно пострадало 17 авто, среди которых авто Наполиции.

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В пресс-службе компании ОККО заявили, что могут компенсировать убытки водителям.

“Конечно, если ошибка произошла с нашей стороны, мы компенсируем убытки клиентам. Со своей стороны, чтобы максимально оперативно и качественно предоставлять обратную связь, обращаемся к клиентам сети с просьбой фиксировать обращения на горячей линии ОККО по номеру 0800501101. Спасибо за понимание“, - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании ОККО заявили, что могут компенсировать убытки водителям Скриншот facebook

Ранее сообщалось, что украинский мастер сам собрал себе автомобиль и ездит на нем уже 20 лет.