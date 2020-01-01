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После отмены "Женевы-2020" автопроизводители готовятся к виртуальным презентациям

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В Швейцарии до 15 марта отменены все массовые мероприятия в связи с угрозой распространения вируса COVID-19.
Закрытие Женевского автосалона повлекло за собой цепочку виртуальных мировых премьер автомобилей
Закрытие Женевского автосалона повлекло за собой цепочку виртуальных мировых премьер автомобилей
Скриншот youtube

Женевский автосалон, который должен был состояться с  по 15 марта 2020 года, окончательно отменен, сообщает gims.swiss, но автопроизводителям это не помеха.

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Юбилейный 90 -й автосалон в Женеве не состоится. Всего за 3 дня до открытия салона для прессы швейцарские власти приняли решение о запрете всех массовых мероприятий с участием более 1000 человек. Поводом послужили первые подтвержденные случаи заболевания вирусом COVID-19

Тем временем автопроизводители не драматизируют ситуацию и готовятся использовать возможности Интернета. Очевидно, это будет самое многочисленное количество дебютов автомобилей в сети.

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Первыми о виртуальном выпуске своей новинки объявили в компании Aston Martin. Премьера будет транслироваться из штаб-квартиры Gaydon 4 марта в 8 часов утра.

Но за день до этого успеют показать свои новинки

  • немецкий производитель Ауди. Речь идет об Audi A3 Sportback и прототипе Audi e-tron S.
  • компания BAC. Релиз Mono второго поколения состоится в Ливерпульском Инновационном центре BAC.
  • BMW Group.

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Bugatti будет ждать живого показа. Скорее всего это произойдет на Нью-Йоркский Автошоу 2020.Другие автопроизводители еще определяются.

Ранее сообщалось, что Porsche собирается выпустить простой неприхотливый автомобиль.

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Теги: Женевский автосалон 2020, COVID-19
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