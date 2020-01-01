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"Куда уже больше?": Новое авто BMW удивило еще большими "ноздрями"

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Несмотря на критику, немцы от своиего решения не отступили.
Они остались невероятно огромными, как на прошлогоднем предсерийном концепт-каре
Они остались невероятно огромными, как на прошлогоднем предсерийном концепт-каре
topgir.com.ua

В Интернете опубликовали новые фото BMW 4 Series. Об этом сообщает ТопЖыр.

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У новенького купе БМВ, которое могут представить уже в марте на Женевском автосалон, будет уже традиционный для немецкого бренда неоднознаный дизайн.

Все дело в дизайне фирменнных ноздрей БМВ. Они остались невероятно огромными, как на прошлогоднем предсерийном концепт-каре. Несмотря на критику, немцы от своиего решения не отступили.

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Ожидается, что купе БМВ 4 получит бензиновые и дизельные турбомоторы объемом 2,0 и 3,0 л и мощностью от 150 до 382 л. с. Позже появится и новый BMW M4 с турбошестерками на 480-510 л. с.

Позже появится и новый BMW M4 с турбошестерками на 480-510 л. с.
Позже появится и новый BMW M4 с турбошестерками на 480-510 л. с.
topgir.com.ua

Ранее сообщалось, что электрический Volkswagen Golf eR1 дебютировал на ледовых гонках.

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Теги: BMW, 4 Series. ноздри
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