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Несколько весомых причин, почему не надо спешить со сменой шин

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Эксплуатация в теплый период приводит к изнашиваемости зимние шины, но щадить резину можно и другими способами.
Зимние погодные сюрпризы в Украине могут происходить до конца марта
Зимние погодные сюрпризы в Украине могут происходить до конца марта
112.ua

В связи с наступлением календарной весны каждый водитель задумывается, когда пора менять зимнюю резину на летний вариант, пишет Авто24.

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И хотя хочется поберечь шипы на дорогой зимней обувке автомобиля, специалисты советуют не торопиться.

Есть несколько аргументов, которые заставят пожалеть, что поспешил с этой процедурой. Все эти доводы связаны с проявлениями зимы на дорогах. Например, еще возможны утренние заморозки. А значит мокрая после дождя поверхность к утру может стать катком.

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Также внезапный северный ветер может принести дождь со снегом - в прошлом году это случилось в конце первого месяца весны.

А нерастаявшие ледяные островки на участках проезжей части где - нибудь в затененном лесу или на северном склоне могут подвергнуть опасности авто на летней шине и ничего не смогут сделать машине с зимней резиной. 

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Действительно, эксплуатация в теплый период приводит к изнашиваемости шины, изготовленные для снега и мороза. Специалисты предлагают щадить резину другими способами.

  • Трогаться плавно.
  • Не тормозить резко, используя торможение двигателем.
  • Не двигаться в поворотах с высокой скоростью.

Ранее сообщалось, что делать со старыми изношенными шинами в Украине.

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Теги: зимние шины, торможение двигателем
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