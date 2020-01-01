"Зверь" Президента: ТОП-3 интересных факта об автомобиле Трампа
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Появление Дональда Трампа на открытии гонок в Дейтоне дало повод поинтересоваться, а как устроен один из самых укрепленных президентских автомобилей в мире, по материалам изданий nairaland и foxbusiness.
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Технические характеристики:
Дебютировал в 2018 году, начали собирать еще в 2014 году. Имеет кодовые имена “Зверь“, “Cadillac One“ и “Дилижанс“. Построен на основе Cadillac CT6 компанией General Motors, на шасси грузового автомобиля. Цена “Зверя“ - 15,8 млн долларов. Двери имеют толщину около 20 см, а стекла - 12 см. Корпус изготовлен из титана, нержавеющей стали, алюминия и керамики. Автомобиль весит около 9980 кг. Развивает максимальную скорость 60 миль в час. Двигатель работает на дизельном топливе.
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Безопасность:
Все окна герметично закрыты, кроме окна водителя. Оно может немного опускаться, чтобы водитель мог что - то передать или получить. Топливный бак бронирован и окружен специальной пеной для предотвращения любого взрыва. Шины обтянуты кевларом. В сидение встроен источник кислорода на случай химической атаки. Также существуют две точки с президентской группой крови. Есть вооружение.
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Секретность:
Было выпущено двенадцать идентичных экземпляров нынешнего Cadillac. У автомобиля нет ни ключей, ни отверстий для ключей. Единственный способ открыть пассажирские двери лимузина известен секретной службе. Автомобиль оснащен самыми современными и мощными средствами связи. В кортеже всегда находится 3 - 4 президентских Кадиллака. Выведенные из эксплуатации лимузины разбираются и уничтожаются с помощью пуль и взрывчатых веществ - для демонстрации эффективности автомобилей против такого оружия, а также с целью уничтожения секретов его производителей, брони и оборонительных способностей.
Еще один секрет - “Зверь“ иногда ломается.
Ранее сообщалось, редкий серийный лимузин ВАЗ продают за 5600 долларов.
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