В Киеве решили вымостить брусчаткой исторические улицы Подола

Старейшие улицы столицы сделают привлекательными для туристов.

Брусчатку и тротуары будут выкладывать в одном стиле Скриншот facebook

Исторические улицы Подола будут вымащивать брусчаткой, сообщает Авто24 со ссылкой на слова мэра столицы Виталия Кличко.

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Начинается капитальный ремонт Покровской улицы старого Подола. Властями Киева принято дорогое решение - вымостить эту и другие улицы старого Подола брусчаткой.

Такой вид дорожного покрытия является недешевым, неудобным ни для пешеходов, ни для автомобилей. Но так как Покровская - одна из старейших улиц Киева, принято решение отказаться от асфальта и вернуть ей исторический облик.

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“Древние улицы нашего города должны быть привлекательными для туристов. И, я уверен, киевляне также будут довольны“ - говорится на официальной странице мэра города.

Обновление этой улицы планируется завершить к концу мая. Далее наступит черед других улиц и улочек старого Подола. При этом брусчатку и тротуары будут выкладывать в одном стиле. В планах есть и обновление уличного освещения.

Ранее сообщалось, что в Киеве заметили новенький переход для пешеходов “в никуда“.