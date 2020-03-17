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Розничные цены на бензин и дизельное топливо медленно двинулись вниз

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В Украине средняя цена топлива по стране за неделю опустилась на 2–4 коп/л.
На сегодняшний день цены снизились в некоторых сетях АЗС в пределах 15–60 копеек за литр
На сегодняшний день цены снизились в некоторых сетях АЗС в пределах 15–60 копеек за литр
Скриншот youtube

В Украине продолжается неспешное уменьшение цены топлива на АЗС, сообщает enkorr со ссылкой на мониторинг цен розничного рынка нефтепродуктов от “Консалтинговой группы А-95“.

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С 11 марта 2020 года появилось первое снижение цен на бензин и дизельное топливо. Тогда цены снизили Shell, Marshal и Mango.

На сегодняшний день цены снизились в некоторых других сетях АЗС в пределах 15–60 копеек за литр.

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Это стало результатом обвала котровок в портах Северо-Западной Европы и Средиземноморья. Например, за последнюю неделю цена дизельного топлива в регионе ARA  (Амстердам - Роттердам - Антверпен) снизилась на 25,9% до 337,25 $/т. А в Средиземноморье котировки опустились на 27% до 328 $/т.

Динамика розничных цен в сетях АЗС с 13 марта по 16 марта 2020 г., грн/л:

Скриншот

Ранее сообщалось, что делать, если на АЗС автомобиль заправили дефектным горючим: Советы юриста.

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Теги: АЗС, котировки, цена топлива
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poputchikkm    17.03.2020, 16:11
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