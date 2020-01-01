Hyundai предложила свои тренинг-центры для госпитализации инфицированных COVID-19

Здания располагаются в провинции Кьонсан, на которую приходится около 90% случаев заболевания коронавирусом.

Минздрав Южной Кореи остро нуждается в новых площадях для размещения заболевших Скриншот youtube

Hyundai Motor предоставила свои тренинговые центры для госпитализации больных COVID-19, сообщает Авто24.

Читай также: Опубликован рейтинг самых надежных авто 2020 года

Южная Корея постепенно овладевает ситуацией в связи с распространением коронавируса. Число пострадавших понемногу стало уменьшаться.

В стране на 15 марта подтверждено 8 162 случая заражения. В связи с этим медицинские учреждения испытывают нехватку помещений для госпитализации заболевших.

Читай также: ТОП-15 самых популярных авто у украинцев в 2019 году

Поэтому руководство компании Hyundai Motor приняло решение отдать в распоряжение Министерству здравоохранения Южной Кореи территорию двух тренинг-центров. Эти здания располагаются в провинции Кьонсан, на которую приходится около 90% случаев заболевания COVID19.

“Нам важна каждая человеческая жизнь...Надеемся, что пандемия короновируса скоро сойдет на нет, а мы поможем людям вернуться к их повседневному образу жизни“, – заявили в компании.

Ранее сообщалось про главные пять онлайн-премьер после отмены Женевского автошоу.