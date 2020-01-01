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Главные пять онлайн-премьер после отмены Женевского автошоу

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Несмотря на отмену европейского автосалона, дебют многих моделей состоялся виртуально.
Koenigsegg Gemera стал бы одним из самых захватывающих автомобилей выставки в Швейцарии
Koenigsegg Gemera стал бы одним из самых захватывающих автомобилей выставки в Швейцарии
Скриншот

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Выбраны 5 наиболее интересных автомобилей, презентация которых намечалась на Женевском автосалоне, сообщает autoblog.

Aston Martin V12 Speedster разгоняется до сотни за 3,5 секунды
Aston Martin V12 Speedster разгоняется до сотни за 3,5 секунды
Скриншот

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Aston Martin V12 Speedster

Спорткар совершенен как произведение искусства. Мощный и изящный. Приводится в действие 5,2-литровым двигателем Twin-Turbo V12  с мощностью 700 л.с. и крутящим моментом 753 Нм. Разгоняется до сотни за 3,5 секунды. Максимальная скорость составляет 300 км/ч. Особенности: без крыши и ветрового стекла. Цена 950 000 долларов.

В перспективе электрический внедорожник Volkswagen ID.4 будет выпущен с полным приводом
В перспективе электрический внедорожник Volkswagen ID.4 будет выпущен с полным приводом
Скриншот

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Volkswagen ID.4

Компактный внедорожник с нулевым выбросом. Официально технические подробности не раскрыты. Известно, что первые модели будут с одним электродвигателем предположительно на 200 лошадиных сил. Дальность поездки на одной зарядке составит, скорее всего, 482 км. Ожидается, что цена в такой комплектации будет 49 000 долларов.В продаже они появятся к лету 2021 года. Что делает эту модель особенной? То, что позже этот электрический внедорожник будет выпущен с полным приводом. В таком случае его стоимость будет порядка 61 000 долларов.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio GTA обладает мощностью 540 лошадиных сил
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio GTA обладает мощностью 540 лошадиных сил
Скриншот

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio GTA

Считается очень эмоциональным автомобилем. По сравнению с предшественником у модели GTA большая производительность за счет уменьшенного веса и улучшенной аэродинамики. Его 2,9 л двигатель V6 с двойным турбонаддувом обладает мощностью 540 лошадиных сил. До сотни разгоняется за 3,6 секунды. Из особенностей - это четырехдверный автомобиль для двух человек.

Hyundai Prophecy как концепт-кар предвосхищает появление высокопроизводительных автономных электромобилей
Hyundai Prophecy как концепт-кар предвосхищает появление высокопроизводительных автономных электромобилей
Скриншот

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Hyundai Prophecy

Автомобиль называется Пророчество. Не исключено, что этот концепт-кар демонстрирует, как будут выглядеть горячие электромобили Hyundai через пару лет. Из особенностей: два джойстика вместо руля, пиксельные фонари, прозрачное акриловое крыло, турбовидные колеса, изменяющие поток воздуха. Предполагается, что Hyundai Prophecy будет оборудован автономным вождением.  

Гиперкар Koenigsegg Gemera до 100км/ч выстреливает за 1,9 секунды
Гиперкар Koenigsegg Gemera до 100км/ч выстреливает за 1,9 секунды
hevcars

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Koenigsegg Gemera

По общему мнению - это был бы самый интересный автомобиль на Женевской выставке 2020 года. Настоящая гармония технологий, мощности и стиля.Две ножничные двери, четыре сидения и восемь подстаканников. В этом авто все супер: заявленная мощность 1700 лошадей, крутящий момент 2581 Нм и то, что до сотни выстреливает за 1,9 секунды. Особенности: обладает мощной гибридной трансмиссией, допускает чисто электрическое вождение, может работать на гибком топливе - этанол, метанол. То есть быть таким же безопасным по выбросу углекислого газа, как и электромобиль.

Ранее сообщалось, что авторитетный автосалон в Пекине отменили из-за коронавируса.

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Теги: Aston Martin V12 Speedster, Volkswagen ID.4, Hyundai Prophecy
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