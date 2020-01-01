Главные пять онлайн-премьер после отмены Женевского автошоу

Несмотря на отмену европейского автосалона, дебют многих моделей состоялся виртуально.

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Выбраны 5 наиболее интересных автомобилей, презентация которых намечалась на Женевском автосалоне, сообщает autoblog.

Aston Martin V12 Speedster разгоняется до сотни за 3,5 секунды Скриншот

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Aston Martin V12 Speedster

Спорткар совершенен как произведение искусства. Мощный и изящный. Приводится в действие 5,2-литровым двигателем Twin-Turbo V12 с мощностью 700 л.с. и крутящим моментом 753 Нм. Разгоняется до сотни за 3,5 секунды. Максимальная скорость составляет 300 км/ч. Особенности: без крыши и ветрового стекла. Цена 950 000 долларов.

В перспективе электрический внедорожник Volkswagen ID.4 будет выпущен с полным приводом Скриншот

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Volkswagen ID.4

Компактный внедорожник с нулевым выбросом. Официально технические подробности не раскрыты. Известно, что первые модели будут с одним электродвигателем предположительно на 200 лошадиных сил. Дальность поездки на одной зарядке составит, скорее всего, 482 км. Ожидается, что цена в такой комплектации будет 49 000 долларов.В продаже они появятся к лету 2021 года. Что делает эту модель особенной? То, что позже этот электрический внедорожник будет выпущен с полным приводом. В таком случае его стоимость будет порядка 61 000 долларов.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio GTA обладает мощностью 540 лошадиных сил Скриншот

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio GTA

Считается очень эмоциональным автомобилем. По сравнению с предшественником у модели GTA большая производительность за счет уменьшенного веса и улучшенной аэродинамики. Его 2,9 л двигатель V6 с двойным турбонаддувом обладает мощностью 540 лошадиных сил. До сотни разгоняется за 3,6 секунды. Из особенностей - это четырехдверный автомобиль для двух человек.

Hyundai Prophecy как концепт-кар предвосхищает появление высокопроизводительных автономных электромобилей Скриншот

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Hyundai Prophecy

Автомобиль называется Пророчество. Не исключено, что этот концепт-кар демонстрирует, как будут выглядеть горячие электромобили Hyundai через пару лет. Из особенностей: два джойстика вместо руля, пиксельные фонари, прозрачное акриловое крыло, турбовидные колеса, изменяющие поток воздуха. Предполагается, что Hyundai Prophecy будет оборудован автономным вождением.

Гиперкар Koenigsegg Gemera до 100км/ч выстреливает за 1,9 секунды hevcars

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Koenigsegg Gemera

По общему мнению - это был бы самый интересный автомобиль на Женевской выставке 2020 года. Настоящая гармония технологий, мощности и стиля.Две ножничные двери, четыре сидения и восемь подстаканников. В этом авто все супер: заявленная мощность 1700 лошадей, крутящий момент 2581 Нм и то, что до сотни выстреливает за 1,9 секунды. Особенности: обладает мощной гибридной трансмиссией, допускает чисто электрическое вождение, может работать на гибком топливе - этанол, метанол. То есть быть таким же безопасным по выбросу углекислого газа, как и электромобиль.

Ранее сообщалось, что авторитетный автосалон в Пекине отменили из-за коронавируса.