Опубликован рейтинг самых надежных авто 2020 года

Genesis стал лучшим среди брендов класса люкс, а Buick - среди марок массового рынка.

По результатам исследования Genesis оказался на первом месте среди люксовых брендов Wikipedia.org

12 февраля компания J.D. Power and Associates опубликовала результаты исследования надежности автомобилей в США. Об этом сообщает Униан.

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В фокусе были машины, которые находились в эксплуатации 3 года. Надежность автомобилей измеряли количеством проблем на 100 автомобилей.

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К исследованию допускались только первоначальные водители. Анкета содержала описание 177 конкретных проблем. Опрос касался последних 12 месяцев.

Общие выводы этого исследования - надежность транспортных средств медленно, но повышается.

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Кроссоверы и внедорожники по-прежнему имеют больше проблем (134/100), чем легковые автомобили (127/100), но разрыв сокращается.

Основные трудности у водителей возникают с компьютерными технологиями автомобиля. Больше всего проблем вызывают распознавание голоса, связь и навигация.

Buick занял первое место среди брендов массового рынка Скриншот youtube

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По результатам исследования Genesis оказался на первом месте среди люксовых брендов, а Buick занял первое место среди брендов массового рынка

Модель Lexus ES при определении надежности автомобилей показала лучший результат за всю историю исследований Скриншот youtube

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Среди отдельных моделей самой надежной стала Lexus ES. У нее 52 поломки на 100 автомобилей. Этот результат явился лучшим за все годы исследований.

И еще один рекорд. Nissan LEAF стал первым полностью электрическим автомобилем, получившим награду в сегменте компактных автомобилей.

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Ранее сообщалось, про новый рекорд стоимости авто: Какую машину продали за 75 миллионов долларов.