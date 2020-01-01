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Опубликован рейтинг самых надежных авто 2020 года

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Genesis стал лучшим среди брендов класса люкс, а Buick - среди марок массового рынка.
По результатам исследования Genesis оказался на первом месте среди люксовых брендов
По результатам исследования Genesis оказался на первом месте среди люксовых брендов
Wikipedia.org

12 февраля компания J.D. Power and Associates опубликовала результаты исследования надежности автомобилей в США. Об этом сообщает Униан.  

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В фокусе были машины, которые находились в эксплуатации 3 года. Надежность автомобилей измеряли количеством проблем на 100 автомобилей.

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К исследованию допускались только первоначальные водители. Анкета содержала описание 177 конкретных проблем. Опрос касался последних 12 месяцев.

Общие выводы этого исследования - надежность транспортных средств медленно, но повышается. 

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Кроссоверы и внедорожники по-прежнему имеют больше проблем (134/100), чем легковые автомобили (127/100), но разрыв сокращается. 

Основные трудности у водителей возникают с компьютерными технологиями автомобиля. Больше всего проблем вызывают распознавание голоса, связь и навигация.  

Buick занял первое место среди брендов массового рынка
Buick занял первое место среди брендов массового рынка
Скриншот youtube

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По результатам исследования Genesis оказался на первом месте среди люксовых брендов, а Buick занял первое место среди брендов массового рынка

Модель Lexus ES при определении надежности автомобилей показала лучший результат за всю историю исследований
Модель Lexus ES при определении надежности автомобилей показала лучший результат за всю историю исследований
Скриншот youtube

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Среди отдельных моделей самой надежной стала Lexus ES. У нее 52 поломки на 100 автомобилей. Этот результат явился лучшим за все годы исследований.

И еще один рекорд. Nissan LEAF стал первым полностью электрическим автомобилем, получившим награду в сегменте компактных автомобилей.

Скриншот

Ранее сообщалось, про новый рекорд стоимости авто: Какую машину продали за 75 миллионов долларов.

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Теги: Genesis, Buick, Lexus ES, Nissan Leaf
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