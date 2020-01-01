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АЗС напомнили, как можно заправить автомобиль, не выходя из него

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Использование QR-кода существенно сократит время заправки авто.
Автовладельцу достаточно будет указать АЗС, номер колонки, вид топлива и нужное его количество для заправки
Автовладельцу достаточно будет указать АЗС, номер колонки, вид топлива и нужное его количество для заправки
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Сеть АЗС  GLUSCO подсказывает, что возможна бесконтактная заправка автомобиля топливом, сообщает Авто24.

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В Украине установлены ограничения карантинного порядка. В связи с этим украинским водителям напомнили, что на некоторых автозаправках возможно бесконтактное обслуживание.

Например, в сети АЗК GLUSCO, если вы постоянный клиент и обладатель карты лояльности, то у вас есть возможность рассчитаться за горючее, не покидая автомобиля. Открывать окно тоже не понадобится.

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Имея приложение Glusco и используя сервис GluscoPay, автовладельцу достаточно будет указать АЗС, номер колонки, вид топлива и нужное его количество для заправки. А оплату провести с помощью банковской карты.

Еще проще будет заправка, если использовать QR-код, который имеется на каждой колонке в сети АЗК GLUSCO. При этом необходимые манипуляции топливно-раздаточным пистолетом сделает сотрудник АЗС.

Ранее сообщалось, что делать, если на АЗС автомобиль заправили дефектным горючим: Советы юриста.

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Теги: сеть АЗС GLUSCO, QR-код, бесконтактная заправка
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