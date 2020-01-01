Американские автомобильные аукционы в условиях карантина массово перешли в онлайн

Продажи машин теперь осуществляются с учетом реалий, обусловленных безопасностью людей.

Аукцион целых автомобилей для дилеров - Manheim теперь всю работу выполняет в интернете Скриншот youtube

Карантинные ограничения, введенные для безопасности своих сотрудников, вынудили автомобильные аукционы в США полностью уйти работать в онлайн, сообщает Авто24.

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Некоторые из них и так большую часть своей деятельности вели в интернете. Например такие, как аукционы аварийных авто Copart и IAAI.

А вот аукцион небитых автомобилей для дилеров - Manheim, который ранее проводился и виртуально и в присутствии дилеров, теперь всю деятельность перенес в интернет.

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Равно как и оплату. Теперь никаких расчетов в офисе. К тому же, если ранее при покупке онлайн существовали комиссии Simulcast Buy и Simulcast Sell Success, то до 3 апреля они теперь отменены.

Также этот аукцион приступил к внедрению новой платформы в интернете, используя для продаж сайт Manheim.com. Дилеры-клиенты этого аукциона смогут перейти на этот сайт в течение текущего года.

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Понятно,что, если кто-то из клиентов пожелает осмотреть приобретаемый автомобиль, ему не всегда это может удасться. Новые реалии ограничили возможность покупателям осматривать интересующие их автомобили.

Manheim дозволяет осмотр только в том случае, если у администрации будут личные данные покупателя. Руководство страхового аукциона ІААІ приняло решение вообще не впускать посторонних на свою территорию. Так что осмотр авто возможен только онлайн. Зато компания запустила функцию панорамного 360-градусного осмотра и теперь приобретаемый автомобиль можно на фото или видео увидеть со всех сторон.

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В вопросе отправки автомобилей из США в Украину - все будет решать политика логистики, портов и таможенных организаций США и Украины. В частности, одесский “Евротерминал“ ввел ограничения на пребывание людей в закрытых помещениях.Так что теперь обработка грузов замедлилась, а значит и срок доставки авто увеличился. Впрочем, не исключено, что некоторые логистические объекты вообще могут закрыть. Все решит ситуация с распространением патогенного вируса.

Ранее сообщалось, что в Украине засветилась Газель с номерными знаками трех разных стран.