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Сервисные центры МВД будут принимать граждан только по неотложным вопросам: Список

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Основная работа будет выполняться в режиме онлайн.
Сервисные центры Министерства внутренних дел ограничили свою работу в связи с введением карантина по всей стране
Сервисные центры Министерства внутренних дел ограничили свою работу в связи с введением карантина по всей стране
Скриншот youtube

Сервисные центры Министерства внутренних дел останавливают прием граждан и переводят свою работу в онлайн, сообщает Униан со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.

В связи с введением карантина на всей территории Украины с 19 марта по 3 апреля сервисные центры МВД останавливают прием граждан и начнут работать по отдельному графику, в основном в режиме онлайн.

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В виде исключения прием граждан возможен, но только для неотложных услуг. К которым относится:

  • регистрация / перерегистрация и снятие с учета транспортных средств - только для медицинских и дипломатических учреждений;
  • перерегистрация транспортного средства в связи с потерей или кражей свидетельства о регистрации автомобиля;
  • восстановление водительского удостоверения в случае его утери или кражи.

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В то же время пресс-служба МВД напоминает, что через Электронный кабинет водителя можно заказать онлайн:

  • верификацию данных водительского удостоверения и свидетельства о государственной регистрации транспортного средства;
  • назначения надлежащего пользователя;
  • проверку наличия и оплату административных правонарушений;
  • проверку транспортного средства по VIN-коду;

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  • восстановление и обмен водительского удостоверения - их выдача будет происходить уже после официального окончания карантина.
  • заказать и получить в электронном виде справку о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений.

Граждан с явными признаками ОРВИ принимать не будут. 

Ранее сообщалось, что 12 марта в Киеве начали работу камеры фото- и видеофиксации: Адреса.

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Теги: МВД, карантин, сервисные центры
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