От фиксации камерой до выписки штрафа: МВД о системе видеорегистрации на дорогах

Перед выпиской постановления о штрафе полицейский будет тщательно проверять соответствие номерного знака марке и модели транспортного средства.

В МВД рассказали подробности, как устроена и как будет работать система автоматической фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба Министерства Внутренних дел.

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Камеры, установленные в определенных местах являются, по сути, датчиками, которые поставляют сведения для работы сложной высокотехнологической системы, состоящей из

сертифицированных и стандартизированных комплексов фотовидеофиксации;

рабочих станций обработки данных;

современного, защищенного от вмешательства программного обеспечения;

квалифицированных операторов рабочих станций.

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При этом местные власти на городских улицах, а Укравтодор на дорогах государственного значения обеспечивают наличие камер. То есть это их задача приобрести, установить и обслуживать камеры фото- и видеофиксации.

А МВД в этой программе является “мозгом“ системы. “То есть мы обеспечиваем работу, сбор и обработку данных, предоставляем информацию о зафиксированных нарушениях правил дорожного движения“, - сказал Арсен Аваков.

Полицейский проверяет данные о владельце, соответствие номера машины модели зафиксированного камерой транспорта Скриншот youtube

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После фиксации правонарушения камерой информация поступает в систему. Далее полицейский проверяет данные о владельце, соответствие номера машины к модели заснятого камерой транспортного средства.

После этого полицейский формирует постановление, накладывает электронную подпись и пересылает документ в учреждение, которое распечатает постановление и отошлет его адресату.

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Чтобы максимально ускорить процесс информирования водителей о факте правонарушения сейчас используются сервисы

e-driver.hsc.gov.ua - в электронном кабинете водителя, уже доступен к пользованию,

bdr.mvs.gov.ua - на сайте МВД, уже работает,

в формате push-уведомлений через мобильные приложения - в стадии разработки,

постановления в бумажном виде - начнут поступать с 1 мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят останавливать водителей для случайной проверки на трезвость.