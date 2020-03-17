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От фиксации камерой до выписки штрафа: МВД о системе видеорегистрации на дорогах

Комментариев: 4
Перед выпиской постановления о штрафе полицейский будет тщательно проверять соответствие номерного знака марке и модели транспортного средства.
Камеры поставляют сведения для работы сложной автоматической системы фотовидеофиксации
Камеры поставляют сведения для работы сложной автоматической системы фотовидеофиксации
Скриншот youtube

В МВД рассказали подробности, как устроена и как будет работать система автоматической фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба Министерства Внутренних дел.

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Камеры, установленные в определенных местах являются, по сути, датчиками, которые поставляют сведения для работы сложной высокотехнологической системы, состоящей из

  • сертифицированных и стандартизированных комплексов фотовидеофиксации;
  • рабочих станций обработки данных; 
  • современного, защищенного от вмешательства программного обеспечения;
  • квалифицированных операторов рабочих станций.

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При этом местные власти на городских улицах, а Укравтодор на дорогах государственного значения обеспечивают наличие камер. То есть это их задача приобрести, установить и обслуживать камеры фото- и видеофиксации.

А МВД в этой программе является “мозгом“ системы. “То есть мы обеспечиваем работу, сбор и обработку данных, предоставляем информацию о зафиксированных нарушениях правил дорожного движения“, - сказал Арсен Аваков.

Полицейский проверяет данные о владельце, соответствие номера машины модели зафиксированного камерой транспорта
Полицейский проверяет данные о владельце, соответствие номера машины модели зафиксированного камерой транспорта
Скриншот youtube

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После фиксации правонарушения камерой информация поступает в систему. Далее полицейский проверяет данные о владельце, соответствие номера машины к модели заснятого камерой транспортного средства.

После этого полицейский формирует постановление, накладывает электронную подпись и пересылает документ в учреждение, которое распечатает постановление и отошлет его адресату.

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Чтобы максимально ускорить процесс информирования водителей о факте правонарушения сейчас используются сервисы 

  • e-driver.hsc.gov.ua - в электронном кабинете водителя, уже доступен к пользованию,
  • bdr.mvs.gov.ua - на сайте МВД, уже работает,
  • в формате push-уведомлений через мобильные приложения - в стадии разработки,
  • постановления в бумажном виде - начнут поступать с 1 мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят останавливать водителей для случайной проверки на трезвость.

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Теги: МВД, система автоматической фотовидеофиксации, постановление
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Комментариев (4)
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Путин-Xyйло    17.03.2020, 17:43
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Все это напоминает что-то: Автоматически зафиксировали, передали, обработали, вручную отредактировали и отправили на печать
Путин-Xyйло    17.03.2020, 17:39
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Давно эти прилАжения начали действительно работать? В прошлом году летом - Усейн Болт!
гость  (аноним)  17.03.2020, 16:41
Оценка:  +1
гость
т.е. человеческий фактор таки присутствует. а где тогда гарантия, что за превышение скорости нардепом будет таки выписан штраф?
Путин-Xyйло    17.03.2020, 17:36
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Нет гарантии что этот "штраф" будет выписан именно нардепу!
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