Транспортный коллапс в городах Украины в связи с карантином. Как люди добираются на работу?

"Третий день без метро": Как жители мегаполисов добираются на работу apostrophe.ua

Утром в Киеве 20 марта на остановках не так многолюдно, как сообщает Апостроф.юа. Люди стараются носить маски и соблюдать правила.

В четверг 19 марта отмечались трудности с транспортом в Киеве, Харькове и других городах. Люди штурмовали наземный транспорт, в надежде протиснуться на последнюю ступеньку.

Во второй половине дня полицейские начали штрафовать за нарушение карантинных мер, а наполняемость транспорта стала близка к требуемой КабМином – 10 человек в маршрутках и по 20 в каждом вагоне троллейбуса или трамвая.

"Третий день без метро": Как жители мегаполисов добираются на работу apostrophe.ua

"Третий день без метро": Как жители мегаполисов добираются на работу apostrophe.ua

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В Харькове горожане чаще стали пользоваться услугами такси, со слов очевидцев утром курсируют только они.

Ранее сообщалось, что создана онлайн карта работающих пропускных пунктов на границе Украины.