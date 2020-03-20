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"Третий день без метро": Как жители мегаполисов добираются на работу

Комментариев: 2
Транспортный коллапс в городах Украины в связи с карантином. Как люди добираются на работу?
"Третий день без метро": Как жители мегаполисов добираются на работу
"Третий день без метро": Как жители мегаполисов добираются на работу
apostrophe.ua

Утром в Киеве 20 марта на остановках не так многолюдно, как сообщает Апостроф.юа. Люди стараются носить маски и соблюдать правила.

В четверг 19 марта отмечались трудности с транспортом в Киеве, Харькове и других городах. Люди штурмовали наземный транспорт, в надежде протиснуться на последнюю ступеньку.

Во второй половине дня полицейские начали штрафовать за нарушение карантинных мер, а наполняемость транспорта стала близка к требуемой КабМином – 10 человек в маршрутках и по 20 в каждом вагоне троллейбуса или трамвая.     

"Третий день без метро": Как жители мегаполисов добираются на работу
apostrophe.ua

"Третий день без метро": Как жители мегаполисов добираются на работу
apostrophe.ua

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В Харькове горожане чаще стали пользоваться услугами такси, со слов очевидцев утром курсируют только они.

Ранее сообщалось, что создана онлайн карта работающих пропускных пунктов на границе Украины.

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Теги: транспорт, общественный транспорт, Киев, Харьков, коронавирус
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Комментариев (2)
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korvin_ral    20.03.2020, 12:56
Оценка:  +1
korvin_ral
Как добираются ? - Херово.
amzyraa    20.03.2020, 13:05
Оценка:  0
amzyraa
согласен- сегодня 2 троллейбуса и маршруткой добирался с Дорогожичей на Русановку.
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