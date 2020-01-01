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Создана онлайн карта с работающими и закрытыми пунктами пропуска на границе Украины

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На карту будут вноситься изменения соответственно решениям Кабинета Министров Украины.
В связи с введением карантина почти половина пунктов пропуска через границу будет закрыта 17 марта до 3 апреля
В связи с введением карантина почти половина пунктов пропуска через границу будет закрыта 17 марта до 3 апреля
Скриншот facebook

Государственная таможенная служба создала интерактивную карту для пересекающих границу Украины сообщает официальный сайт Новой таможни.

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В связи с введением карантина на всей территории Украины государственная таможенная служба представила интерактивную карту с работающими и закрытыми пунктами пропуска.

Красным отмечены пропускные пункты, которые закрыты и со стороны Украины и со стороны соседних государств. 

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Зеленым отмечены пропускные пункты, которые работают на территории Украины. Таможенная служба обращает внимание, что некоторые пропускные пункты имеют ограничения в пешеходном сообщении.

На карту будут вноситься изменения соответственно решениям Кабинета Министров Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве за парковку на газонах и тротуарах начали взимать штрафы.

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Теги: Государственная таможенная служба, Кабинет Министров Украины, пункты пропуска
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