Создана онлайн карта с работающими и закрытыми пунктами пропуска на границе Украины
Государственная таможенная служба создала интерактивную карту для пересекающих границу Украины сообщает официальный сайт Новой таможни.
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В связи с введением карантина на всей территории Украины государственная таможенная служба представила интерактивную карту с работающими и закрытыми пунктами пропуска.
Красным отмечены пропускные пункты, которые закрыты и со стороны Украины и со стороны соседних государств.
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Зеленым отмечены пропускные пункты, которые работают на территории Украины. Таможенная служба обращает внимание, что некоторые пропускные пункты имеют ограничения в пешеходном сообщении.
На карту будут вноситься изменения соответственно решениям Кабинета Министров Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве за парковку на газонах и тротуарах начали взимать штрафы.
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