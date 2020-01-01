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В Киеве замечена техника для дезинфекции улиц: Фото

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В условиях карантина власти предпринимают беспрецедентные меры.
Возможно в цистерне находится дезинфицирующий раствор для обработки улиц от коронавируса
Возможно в цистерне находится дезинфицирующий раствор для обработки улиц от коронавируса
topgir.com.ua

В Киеве заметили специализированную коммунальную технику, сообщает topgir.

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В связи с угрозой распространения вируса Sars-CoV-2 в столице Украины предпринимаются беспрецедентные ограничительные и защитные меры. 

В Киеве засняли габаритную машину, приспособленную для обработки больших поверхностей путем орошения.

В связи с карантином на улицах Киева появилась специальная техника
В связи с карантином на улицах Киева появилась специальная техника
topgir.com.ua

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На фотографии видно, что грузовик везет большого объема цистерну, снабженную распылителями. Не исключено, что его функцией является полив улиц дезинфицирующим раствором

В Киеве уже введен режим чрезвычайной ситуации. Но маски еще редко можно увидеть на прохожих. А скопления людей в очередях на транспорт, в магазинах и тому подобное - частое явление.

Ранее сообщалось, что в Украине выросли продажи коммерческой техники: ТОП-5 популярных брендов.

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Теги: техника, Киев, Короновирус
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