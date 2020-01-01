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Глава "Киевавтодора" назначен заместителем председателя КГГА

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Соответствующее распоряжение мэра Киева Виталия Кличко №99 от 21 февраля обнародовано на сайте КГГА.
Виталий Кличко и Александр Густелев во время проверки качества ремонта Воздухофлотского проспекта
Виталий Кличко и Александр Густелев во время проверки качества ремонта Воздухофлотского проспекта
Скриншот kiev.klichko.org

Глава “Киевавтодора“ получил повышение, сообщает Авто24 со ссылкой на распоряжение мэра Киева Виталия Кличко.

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Генеральный директор коммунальной корпорации “Киевавтодор“ Александр Густелев с 24 февраля текущего года назначен на должность заместителя председателя КГГА. Должностной оклад будет соответствовать штатному расписанию.

Александр Густелев возглавил коммунальную корпорацию “Киевавтодор“ в апреле 2015 года
Александр Густелев возглавил коммунальную корпорацию “Киевавтодор“ в апреле 2015 года
kyivcity.gov.ua

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Соответствующее распоряжение мэра Киева Виталия Кличко №99 от 21 февраля обнародовано на сайте КГГА. 

Александр Густелев возглавил коммунальную корпорацию “Киевавтодор“ в апреле 2015-го, до этого с 2014 по 2015 год работал заместителем гендиректора коммунальной корпорации “Киевавтодор“

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А. А. Густелев - заслуженный строитель Украины, действительный член (академик) Транспортной Академии Украины, действительный член (академик) Академии строительства Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве частично перекрыли мост Патона из-за проседания покрытия.

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Теги: КГГА, А. Густелев, В. Кличко, "Киевавтодор"
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