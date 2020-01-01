Глава "Киевавтодора" назначен заместителем председателя КГГА
Глава “Киевавтодора“ получил повышение, сообщает Авто24 со ссылкой на распоряжение мэра Киева Виталия Кличко.
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Генеральный директор коммунальной корпорации “Киевавтодор“ Александр Густелев с 24 февраля текущего года назначен на должность заместителя председателя КГГА. Должностной оклад будет соответствовать штатному расписанию.
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Соответствующее распоряжение мэра Киева Виталия Кличко №99 от 21 февраля обнародовано на сайте КГГА.
Александр Густелев возглавил коммунальную корпорацию “Киевавтодор“ в апреле 2015-го, до этого с 2014 по 2015 год работал заместителем гендиректора коммунальной корпорации “Киевавтодор“
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А. А. Густелев - заслуженный строитель Украины, действительный член (академик) Транспортной Академии Украины, действительный член (академик) Академии строительства Украины.
Ранее сообщалось, что в Киеве частично перекрыли мост Патона из-за проседания покрытия.
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