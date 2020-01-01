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Как работают СТО и автосалоны в Украине во время карантина

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Карантин влияет на все сферы жизни. Автосалоны и СТО тоже вносят коррективы в свою работу.
СТО и салоны автомобилей – что изменилось в их работе
СТО и салоны автомобилей – что изменилось в их работе
Getty Images

Многие автосалоны работают в ограниченном режиме: без приема клиентов и тест-драйвов авто. Тем не менее некоторые бесстрашные покупатели приезжают не только для решения текущих вопросов, но и для покупки авто.

В такое непростое время в большинстве автосалонов вам не откажут в консультации. Осмотреть желаемое авто или протестировать его вы можете в онлайн-режиме. Часть салонов временно приостановила свою работу с пометкой “ограничение посещений дилерского центра“.

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СТО же по большему счету работают в штатном режиме. Изменения коснулись только записи на сервис. Во избежание дополнительных скоплений клиентов, запись ведется так, чтобы люди пересекались по минимуму. Бригады рабочих выходят на смену не в полном составе, а в дежурном режиме.

Ранее сообщалось,что европейский автопром сокращает производство из за вирусной пандемии 

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Теги: карантин, Коронавирус, автосалон, СТО
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