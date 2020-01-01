Европейский автопром сокращает производство из-за коронавирусной пандемии

В Европе замораживают автомобильное производство на всех крупнейших автозаводах.

В Европе в связи с опасностью COVID-19 сворачивают автомобильное производство, сообщает Униан со ссылкой на Reuters.

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В странах Евросоюза сводят к минимуму выпуск автомобилей. Некоторые автозаводы останавливают свое производство полностью в связи с невозможностью защитить своих работников от распространения коронавируса.

Профсоюзы крупнейших стран ЕС потребовали усилить контроль за санитарными условиями труда. В Италии, Франции, Бельгии, Испании и Германии были выдвинуты требования обеспечить гигиену, дезинфекцию и изоляцию работников, которые вынуждены выполнять свои служебные обязанности в близком контакте друг с другом на заводских конвейерах.

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В Италии после Lamborghini и Ferrari компания Fiat Chrysler Automobiles остановила свои предприятия на 2 недели: для защиты персонала от вируса и коррекции объемов производства в связи с падением спроса.

В Бельгии Audi заявила о невозможности сохранить производство в Брюсселе. А группа PSA, владеющая компаниями Peugeot, Opel и Vauxhall, уже закрыла свои европейские заводы.

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На заводе Volkswagen в Братиславе, где работает более 8 тысяч человек, начат процесс сворачивания производства.

Компания Renault с вечера понедельника закрыла 12 своих французских предприятий и отправила домой 18 тысяч работников до 27 марта.

Ранее сообщалось, что в США штрафуют за медленную езду.