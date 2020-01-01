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Из-за коронавируса в Чехии закрылись заводы Skoda

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На две недели приостанавливают производство на заводах в Млада-Болеславе, Квасинах и Врхлаби.
Из-за коронавируса в Чехии закрылись заводы Skoda
Из-за коронавируса в Чехии закрылись заводы Skoda
skoda-auto.com

Временная мера, по предварительным данным, вводится на две недели. Но в случае ухудшения ситуации, остановка будет продлена. Такое решение ŠKODA AUTO приняла 18 марта на вечернем совещании с Volkswagen Group и профсоюзом KOVO.

На 19 марта в компании, общий штат которой составляет 37 000 человек, было зафиксировано три положительных теста на коронавирус.

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«Необходимо сделать все возможное, чтобы замедлить распространение вируса, чтобы защитить и помочь тем, кто находится в зоне риска. Особенно пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями» - сказал Бернхард Майер, генеральный директор ŠKODA AUTO.

Заработная плата сотрудников будет выплачиваться в размере 70% (на период с 18 по 29 марта 2020 года) и 75% процентов с 30 марта по 5 апреля 2020 года.

Остановка производства не коснулась заводов Skoda в РФ и частично коснулась Индии. В Китае же производство наоборот возобновилось.

Ранее сообщалось,что Тесла подешевела на 5,5 млдр. долл. 

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Теги: Skoda, Чехия, автопроизводители, коронавирус
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