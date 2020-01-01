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В Карпатах замечен роскошный Bentley

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Bentley за $ 300 тыс. был замечен на дорогом карпатском курорте Воеводино.
Невозможно не заметить – Bentley в Карпатах
Невозможно не заметить – Bentley в Карпатах
vehicles.exclusive/instagram

Автомобиль премиум-класса был замечен неподалеку села Турья-Пасека Закарпатской области. Об этом сообщается в паблике автолюбителей в Instagramю

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Как известно, там расположен элитный курорт Воеводино. Для этих мест эксклюзивные и очень дорогие машины не редкость. Не смотря на это - Bentley Bentayga, мощностью 608 лошадиных сил, с W12 двигателем, объемом 6 литров, не часто встретишь на дорогах нашей страны.

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Теги: Bentley Bentayga, авто, Украина
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