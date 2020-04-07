Киевский “бриллиантовый“ Rolls-Royce Cullinan засветился в Москве

Машина уже попадалась на глаза вездесущим paparazzi.

В Москве засняли авто на киевских номерах topgir.com.ua

В Москве засняли новенький “бриллиантовый“ Rolls-Royce Cullinan, сообщает topgir.

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Среди других дорогих машин этот экземпляр Rolls-Royce привлек внимание киевскими номерами. Данная машина уже попадалась на глаза вездесущим paparazzi.

Тогда ее засняли на парковке возле московской автомойки рядом с Rolls-Royce Ghost. На новом снимке рядом с киевским Cullinan стоит премиальный автомобиль Mercedes-Maybach S-Class.

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Rolls-Royce Cullinan в Украине можно купить начиная с 10 000 000 гривен. Кроссовер luxury класса оснащен 6.75 л двигателем V12 мощностью 571 л.с. и крутящим моментом 850 Нм.

Ранее сообщалось, что в Полтаве засветился роскошный Rolls-Royce Phantom 2019 - кому принадлежит авто.