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В Полтаве засветился роскошный Rolls-Royce Phantom 2019 - кому принадлежит авто

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Купить Роллс-Ройс Фантом в Украине можно по цене от 14,5 млн. гривен.
Владельцем элитного авто является предприятие “Альфа-Капитал“
Владельцем элитного авто является предприятие “Альфа-Капитал“
topgir.com.ua

Самый топовый Rolls-Royce Phantom 2019 засветился в Полтаве. Об этом сообщает ТопЖыр, со ссылкой на “Последний бастион“.

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Сообщается, что владельцем элитного авто является предприятие “Альфа-Капитал“. Машина только-только поставлена на учет. Предприятие принадлежит Александру Павлюченко.

Купить Роллс-Ройс Фантом в Украине можно по цене от 14,5 млн. гривен. Седан оснащен 6,75-литровым V12 твин-турбо мощностью 571 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 5,3 с.

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В арсенале Rolls-Royce Phantom – пневмоподвеска, четырехзонный климат-контроль, электропривод передних и задних сидений, камеры 360-градусного обзора. В отделке салона использованы дорогие кожа и дерево.

Седан оснащен 6,75-литровым V12 твин-турбо мощностью 571 л. с.
Седан оснащен 6,75-литровым V12 твин-турбо мощностью 571 л. с.
topgir.com.ua

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Теги: интересные авто, Rolls-Royce Phantom, Украина, Полтава
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