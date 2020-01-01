КГГА опубликовала новую схему движения общественного транспорта во время карантина
Для борьбы с распространением пандемичного вируса, в КГГА приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в городе и области. С 23 марта общественный транспорт перевозит только специальные категории граждан и только по пропускам, сообщается на сайте КГГА.
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Сотрудники медицинских учреждений, провизоры, продавцы продуктовых магазинов, работники предприятий государственной значимости и другие особые категории могут пользоваться общественным транспортом. Изменению подлежали все маршруты наземного транспорта – трамвайные, автобусные и маршрутные.
Если вы не относитесь к особым категориям сотрудников и на работу ездить все равно нужно, то вариантов немного – такси или личное транспортное средство.
Ранее сообщалось,что создана онлайн карта с работающими и закрытыми пунктам пропуска на границе Украины.
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