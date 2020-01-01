Переключиться на мобильную версию
Тренды:

КГГА опубликовала новую схему движения общественного транспорта во время карантина

Комментариев: 0
С 23 марта в Киеве общественный транспорт перевозит только особые категории граждан.
КГГА опубликовала новую схему движения общественного транспорта во время карантина
КГГА опубликовала новую схему движения общественного транспорта во время карантина
kyivcity.gov.ua

Для борьбы с распространением пандемичного вируса, в КГГА приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в городе и области. С 23 марта общественный транспорт перевозит только специальные категории граждан и только по пропускам, сообщается на сайте КГГА.

Читай также: Врачей будут бесплатно возить службы такси - МОЗ

Сотрудники медицинских учреждений, провизоры, продавцы продуктовых магазинов, работники предприятий государственной значимости и другие особые категории могут пользоваться общественным транспортом. Изменению подлежали все маршруты наземного транспорта – трамвайные, автобусные и маршрутные. 

КГГА опубликовала новую схему движения общественного транспорта во время карантина
КГГА опубликовала новую схему движения общественного транспорта во время карантина
kyivcity.gov.ua

Если вы не относитесь к особым категориям сотрудников и на работу ездить все равно нужно, то вариантов немного – такси или личное транспортное средство.

Ранее сообщалось,что создана онлайн карта с работающими и закрытыми пунктам пропуска на границе Украины. 

Поделись:
Теги: Карантин, коронавирус, Киев, городской транспорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь