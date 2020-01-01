Врачей будут бесплатно возить службы такси - МОЗ

В период карантина врачи могут воспользоваться услугами такси бесплатно.

Десять тысяч поездок будет использовано медработниками для того, что бы добраться на работу, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Врачам и всему медицинскому персоналу, который задействован в препятствовании распространения и ликвидации инфекции COVID-19, предоставлены особые условия. На данный момент известно, что воспользоваться новой опцией можно в крупных городах страны: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Запорожье и Винница.

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Ранее сообщалось,что Мининфраструктуры пояснило, кому можно перевозить пассажиров