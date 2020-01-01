Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Врачей будут бесплатно возить службы такси - МОЗ

Комментариев: 0
В период карантина врачи могут воспользоваться услугами такси бесплатно.
Врачей будут бесплатно возить службы такси - МОЗ
Врачей будут бесплатно возить службы такси - МОЗ
МОЗ

Десять тысяч поездок будет использовано медработниками для того, что бы добраться на работу, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Врачам и всему медицинскому персоналу, который задействован в препятствовании распространения и ликвидации инфекции COVID-19, предоставлены особые условия. На данный момент известно, что воспользоваться новой опцией можно в крупных городах страны: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Запорожье и Винница.

Читай также: Создана онлайн карта с работающими и закрытыми пунктами пропуска на границе Украины

Ранее сообщалось,что Мининфраструктуры пояснило, кому можно перевозить пассажиров

Поделись:
Теги: МОЗ, такси, врачи, помощь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь