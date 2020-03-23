Сергей Куюн рассказал, что ждет рынок топлива в апреле.

Введение карантина, падение спроса на топливо, рост доллара – все это уже начало влиять на стоимость нефтепродуктов. Чего в целом стоит ждать - рассказал директор в консалтинговой группе А-95 - Сергей Куюн.

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Сергей Куюн рассказал о том, что по всей территории Украины падает спрос на топливо. В частности, наибольшее падение зафиксировано на Закарпатье и в Черновцах. Также сильно пострадали АЗС в приграничных районах, ведь практически все пропускные пункты на границе закрыты на карантин.

По самым оптимистичным прогнозам падение спроса на топливо в апреле составит не менее 40-50%.“ А это значит, что 25% малых АЗС просто закроются или будут выкуплены большим бизнесом“ - отмечает Куюн.

Изменение стоимости топлива прогнозируется к снижению. Но есть фактор падения спроса, что в свою очередь может повлечь рост цен, ведь бизнес топлива будет нести потери и пытаться их уменьшить. Суммарно, все же некоторое снижение может быть.

Малые АЗС закроются, а бензин подешевеет — прогноз эксперта https://www.facebook.com/SergeyKuyun

Малые АЗС закроются, а бензин подешевеет — прогноз эксперта https://www.facebook.com/SergeyKuyun

Малые АЗС закроются, а бензин подешевеет — прогноз эксперта https://www.facebook.com/SergeyKuyun

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«К действующим розничным ценам рассчитанное снижение должно составить 10-15%. Но, как отмечалось выше, продажи по всем сетям уже провалились на 20%. Ситуация ухудшается с каждым днем и к апрелю это будет явно больше 30%» - отмечает Куюн.

«Если удастся остановить “просаживание“ гривни, думаю, небольшое снижение станет более вероятным. В долларом эквиваленте падение будет в любом случае» - добавил он.

Ранее сообщалось,что розничные цены на топливо медленно двинулись вниз.