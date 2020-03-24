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"Водителей стало больше": В Украине выросли продажи автомобилей

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Прирост до 74% за первую неделю карантина показали продажи авто в Украине.
"Водителей стало больше": В Украине выросли продажи автомобилей
"Водителей стало больше": В Украине выросли продажи автомобилей
depositphotos.com

Карантин делает свое дело, люди впадают в панику и скупают актуальный для них товар. Автомобили не стали исключением. За период с 16 по 22 марта рост продаж в автосалонах фиксировали все операторы. Об этом говорит руководитель Auto-Consulting Олег Омельницкий в личном профиле ФБ.

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 «Итак, прошлая карантинная неделя у многих операторов принесла рост числа продаж новых автомобилей на 74% по сравнению с докарантинной неделей. Тут сыграли свою роль колебания гривны, маркетинговые акции у операторов и общий ажиотаж, и слухи о будущем дефиците автомобилей»  - рассказал Олег Омельницкий.

"Водителей стало больше": В Украине выросли продажи автомобилей
facebook.com/oleg.omelnytskiy

Однако, к концу недели продажи начали падать, автомобильные салоны перешли на онлайн консультации и сервисное обслуживание по предварительной записи.  

В сравнении с февральским периодом, за 21 день марта рост продаж легковых автомобилей составил 36% против 17 % в феврале.

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Теги: авто, покупка автомобиля, карантин
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гость  (аноним)  24.03.2020, 11:43
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