"Водителей стало больше": В Украине выросли продажи автомобилей

Прирост до 74% за первую неделю карантина показали продажи авто в Украине.

Карантин делает свое дело, люди впадают в панику и скупают актуальный для них товар. Автомобили не стали исключением. За период с 16 по 22 марта рост продаж в автосалонах фиксировали все операторы. Об этом говорит руководитель Auto-Consulting Олег Омельницкий в личном профиле ФБ.

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«Итак, прошлая карантинная неделя у многих операторов принесла рост числа продаж новых автомобилей на 74% по сравнению с докарантинной неделей. Тут сыграли свою роль колебания гривны, маркетинговые акции у операторов и общий ажиотаж, и слухи о будущем дефиците автомобилей» - рассказал Олег Омельницкий.

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Однако, к концу недели продажи начали падать, автомобильные салоны перешли на онлайн консультации и сервисное обслуживание по предварительной записи.

В сравнении с февральским периодом, за 21 день марта рост продаж легковых автомобилей составил 36% против 17 % в феврале.

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