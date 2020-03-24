Супер тягач КрАЗ-7140Н6 заказали на экспорт
Автомобиль пользуется популярностью у нефтезагодобывающих компаний и регулярно заказывается компанией ОАО «Азнефтемаш» (Азербайджан). На базе КрАЗ партнеры из Азербайджана производят нефтяные бурильные установки, оповестил производитель.
Читай также: Украинские электрические грузовики запустят в производство в Кривом Роге
Двигатель Евро-5 выдает 375 лошадиных сил, работает на дизеле с механической двух диапазонной 9 ступенчатой коробкой передач. Рулевой механизм - интегрального типа с встроенным гидроусилителем.
КрАЗ-7140Н6 справляется с весом до 30 тонн, проходим на дорогах любой сложности и бездорожью. Азербайджанские партнеры утвердили заказ после успешных тестов автомобиля.
Модель является уникальной для украинского рынка, а для партнеров это надежный рабочий агрегат и удобство в ремонте.
Ранее сообщалось, что представлена идея раздвижной комнаты для путешественника
Полная версия правил