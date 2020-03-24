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Супер тягач КрАЗ-7140Н6 заказали на экспорт

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Кременчуцкий Автозавод выпустил автомобиль-шасси с колесной формулой 6х8.
Супер тягач КрАЗ-7140Н6 заказали на экспорт
Супер тягач КрАЗ-7140Н6 заказали на экспорт
autokraz.com.ua

Автомобиль пользуется популярностью у нефтезагодобывающих компаний и регулярно заказывается компанией ОАО «Азнефтемаш» (Азербайджан). На базе КрАЗ партнеры из Азербайджана производят нефтяные бурильные установки, оповестил производитель.

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Двигатель Евро-5 выдает 375 лошадиных сил, работает на дизеле с механической двух диапазонной 9 ступенчатой коробкой передач. Рулевой механизм - интегрального типа с встроенным гидроусилителем.

КрАЗ-7140Н6 справляется с весом до 30 тонн, проходим на дорогах любой сложности и бездорожью. Азербайджанские партнеры утвердили заказ после успешных тестов автомобиля.

Модель является уникальной для украинского рынка, а для партнеров это надежный рабочий агрегат и удобство в ремонте.

Ранее сообщалось, что представлена идея раздвижной комнаты для путешественника

 

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Теги: КрАЗ-7140Н6, КрАЗ, автомобиль, производители
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.03.2020, 11:21
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и что, теперь как Мрию будем по всем выставкам возить 20 лет?
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