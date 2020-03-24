Супер тягач КрАЗ-7140Н6 заказали на экспорт

Кременчуцкий Автозавод выпустил автомобиль-шасси с колесной формулой 6х8.

Автомобиль пользуется популярностью у нефтезагодобывающих компаний и регулярно заказывается компанией ОАО «Азнефтемаш» (Азербайджан). На базе КрАЗ партнеры из Азербайджана производят нефтяные бурильные установки, оповестил производитель.

Читай также: Украинские электрические грузовики запустят в производство в Кривом Роге

Двигатель Евро-5 выдает 375 лошадиных сил, работает на дизеле с механической двух диапазонной 9 ступенчатой коробкой передач. Рулевой механизм - интегрального типа с встроенным гидроусилителем.

КрАЗ-7140Н6 справляется с весом до 30 тонн, проходим на дорогах любой сложности и бездорожью. Азербайджанские партнеры утвердили заказ после успешных тестов автомобиля.

Модель является уникальной для украинского рынка, а для партнеров это надежный рабочий агрегат и удобство в ремонте.

Ранее сообщалось, что представлена идея раздвижной комнаты для путешественника