Украинские электрические грузовики запустят в производство в Кривом Роге

После переделки буса в электробус компания решила выпускать свои электрические грузовики коммерческого типа.

В Кривом Роге будет налажено производство электрических грузовиков, сообщает Авто24.

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Компания Murmuration Technology, руководимая Виталием Брызгаловым, известна как украинский стартап с 2014 года, когда она приступила к производству дронов для армии.

В 2016 году специалисты компании переделали старый микроавтобус, сделав его электрическим. Опыт запомнился и привел к тому, что компания решила наладить производство коммерческого электрического транспорта.

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Весной 2020 года компания Murmuration Technology собирается представить грузовик на электрической тяге CoolOn. Грузовик будет производиться в двух вариантах грузоподъемности на 1,5 и 2,5 тонны. Запас хода будет 200 км, максимальная скорость составит 90 км/ч.

Кузов, кабина, электромотор и аккумуляторная батарея будут собственного производства и созданы по модульному принципу. То есть все и даже мощность батареи можно будет заказывать любой конфигурации, в зависимости от потребностей заказчика. В том числе и вид привода.

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Своих клиентов компания видит среди предпринимателей, занимающихся логистическим, курьерским или сервисным бизнесом. Планируется, что стоимость коммерческих украинских электрогрузовиков не превысит стоимости бензиновых или дизельных аналогов.

Ранее сообщалось, что мастера создали уникальный 500-сильный хот-род с кабиной грузовика ЗИЛ.