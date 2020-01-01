В Европе Renault Clio обогнал по продажам VW Golf

В целом, на европейском автомобильном рынке наблюдается годовой спад продаж на 7 процентов.

Renault Clio стал чемпионом европейских продаж автомобилей по результатам февраля, сообщает carscoops.

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Опубликованы результаты продаж автомобилей в Европе за второй месяц года. Renault Clio стал самым востребованным авто, обогнав давнего чемпиона VW Golf.

Однако это победа с минимальным отрывом. Renault Clio занял первое место с 24 914 регистрациями, но Golf, по данным JATO Dynamics, ненамного отстал - 24 735 регистраций. При этом аналитики указывают на то, что Clio находится дольше на рынке, чем новенький Golf, который лишь недавно появился в продаже.

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Нужно отметить, что за год обе марки автомобилей не добрали до результатов 2019 года. Renault Clio показал на 4% меньше по количеству проданных авто, а VW Golf - на 21%. Впрочем и весь автомобильный рынок ЕС по сравнению с тем же периодом 2019 года потерял 7% продаж.

Так что следует присмотреться к “десятке“ самых популярных авто в Европе, где обозначились некоторые интересные тенденции. Прежде всего бросается в глаза полное отсутствие там внедорожников. Во-вторых, итальянская Fiat Panda за год показала рост в 10% и переместилась с десятого на пятое место.

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И в третьих. На хмуром фоне всего авторынка продажи гибридов, гибридов с подключаемыми модулями и полностью электрических машин подскочили с 75 400 регистраций в феврале 2019 года до 135 500 регистраций в феврале 2020 года.

Нужно сказать, что февральские показатели не учитывают влияния вспышки коронавируса на Европейском континенте. Ожидается, что март 2020 года продемонстрирует более негативные тенденции.

carscoops.com

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