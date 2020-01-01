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Мир лишится четырех команд "Формула-1" - Директор Макларен

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Зак Браун заявил, что команда "Макларен" потеряла несколько гонщиков из-за сокращения финансирования. А вся "Формула-1" может лишиться четырех команд.
Мир лишится четырех команд "Формула-1" - Директор Макларен
Мир лишится четырех команд "Формула-1" - Директор Макларен
instagram.com/zbrownceo

Президент “Макларен“ Зак Браун заявил, что “Формула-1“ может потерять от двух до четырех команд в следующем сезоне. Кризис, который повлекла эпидемия COVID-19, сильно ударил по гонкам, финансирование сократилось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

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Всемирный карантин из-за распространения коронавируса сильно ударил по благосостоянию команды “Макларен“. Сокращение финансирования повлекло за собой увольнение нескольких членов команды.

Зак Браун выдвинул предложение о снижении бюджетов на расходы команд, которое может спасти команды от сокращения штата.

“Сейчас потолок для всех - 150 млн долл. Но абсолютное большинство, включая одну из топ-команд, готова опустить планку намного ниже“ – добавил он.

Ранее сообщалось, что в США Tesla разработала аппарат ИВЛ для больных COVID-19

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Теги: Формула - 1, Зак Браун, коронавирус, карантин
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