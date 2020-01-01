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Миссия: выжить - McLaren подключился к созданию аппаратов искусственного дыхания

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Аппараты ИВЛ стали главным инструментом в борьбе против коронавируса.
В конструкторских лабораториях McLaren к следующей неделе планируют разработать улучшенный прототип аппарата ИВЛ
В конструкторских лабораториях McLaren к следующей неделе планируют разработать улучшенный прототип аппарата ИВЛ
Скриншот youtube

Крупнейшие автопроизводители сосредотачивают свои усилия на создании аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает autocentre.

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В связи с пандемией многие автогиганты готовы участвовать в создании большого количества аппаратов для искусственного дыхания. При отсутствии специализированного лечения в виде сыворотки именно эти аппараты сейчас спасают жизнь больным COVID19.

Правительства обратились к непрофильным предприятиям, чтобы те наладили выпуск столь необходимого медицинского оборудования. На эту просьбу о помощи откликнулись компании Tesla, Ford, GM, Jaguar Land Rover, Rolls Royce и Honda. 

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Отозвалось и конструкторское бюро McLaren Automotive. Только эта компания собирается не просто наладить производство медицинских вентиляторов легких. В McLaren хотят разработать новую, более рациональную и упрощенную конструкцию этих аппаратов.

Таким образом сейчас существует три центра, в которых занялись улучшением конструкции аппаратов искусственной вентиляции легких: McLaren, Nissan и специалист по аэрокосмическим компонентам Meggitt. Первый прототип должен появиться к следующей неделе.

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В свою очередь европейская аэрокосмическая группа Airbus собирается протестировать 3D-печать для ускорения производства аппаратов ИВЛ. При удовлетворительном результате компания отдаст свои производственные мощности под выпуск этих аппаратов.

Ранее сообщалось, что в связи с карантином Патрульная полиция ограничила прием граждан.

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Теги: аппараты искусственной вентиляции легких, коронавирус, автопроизводители
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