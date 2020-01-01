Кризис в Китае пошел на спад: Авторынок начал просыпаться

С конца марта в Китае наметилась тенденция возрождения автопромышленности и продажи автомобилей.

Выпуск автомобилей в марте составил 1,42 млн единиц, что почти на 400% больше, чем в феврале. В продажах рост составил 1,43 млн единиц, что равно 361% роста в сравнении с февралем. Об этом сообщает “Автопром“ с отсылкой на Ассоциацию автомобилестроительной промышленности Китая.

Читай также: В послекарантинном Ухане приступити к сборке Peugeot и Citroen

Оживление на рынке обусловлено смягчением ситуации с коронавирусом и постепенным возвратом страны к обычному ритму жизни.

В общем, первый квартал 2020 года показал падение и в производстве, и в продажах. Они составили 45,2 и 42,4 процента соответственно, что меньше на 3,47 млн единиц и 3,67 млн по отношению к 2019 году.

Ранее сообщалось, сколько потерял европейский автопром из-за COVID-19: Важные цифры.