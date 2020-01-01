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Кризис в Китае пошел на спад: Авторынок начал просыпаться

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С конца марта в Китае наметилась тенденция возрождения автопромышленности и продажи автомобилей.
Кризис в Китае пошел на спад: Авторынок начал просыпаться
Кризис в Китае пошел на спад: Авторынок начал просыпаться
depositphotos.com

Выпуск автомобилей в марте составил 1,42 млн единиц, что почти на 400% больше, чем в феврале. В продажах рост составил 1,43 млн единиц, что равно 361% роста в сравнении с февралем. Об этом сообщает “Автопром“ с отсылкой на Ассоциацию автомобилестроительной промышленности Китая.

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Оживление на рынке обусловлено смягчением ситуации с коронавирусом и постепенным возвратом страны к обычному ритму жизни. 

В общем, первый квартал 2020 года показал падение и в производстве, и в продажах. Они составили 45,2 и 42,4 процента соответственно, что меньше на 3,47 млн единиц и 3,67 млн по отношению к 2019 году.

Ранее сообщалось, сколько потерял европейский автопром из-за COVID-19: Важные цифры.

 

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Теги: Китай, автомобильная промышленность, кризис, Коронавирус
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