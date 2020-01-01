Умер легендарный британский автогонщик Стирлинг Мосс

На 91 году жизни скончался сэр Стирлинг Мосс, знаменитый гонщик из Британии.

В воскресенье, 12 апреля, всемирно известный гонщик сэр Стирлинг Мосс ушел из жизни. Его не стало дома в Мейфере (Лондон, Великобритания), причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом сообщает УНИАН.

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Гонщик Стирлинг Мосс начал свою карьеру в далеком 1951 году. За 10 лет карьеры он одержал 212 побед из 529 гонок. В Формуле-1 сэр Мосс так и не стал победителем, он несколько раз становился вторым. По окончании гоночной карьеры гонщик был спортивным корреспондентом Формулы-1.

Жизнь спортсмена была долгой и насыщенной. За 10 лет карьеры он получал травмы не единожды. Последняя стала роковой. Он попал в реанимацию и еще длительное время находился в коме, к счастью, выздоровев в последствии.

В 70-х годах он принимал участия в гонках на автомобилях своей эпохи, занимался бизнесом. До конца жизни Стирлинг Мосс был причастен к гонкам.

В честь гонщика компания Mercedes-Benz SLR назвала один из своих автомобилей McLaren.

​ Mercedes-Benz slr Mclaren Stirling Moss depositphotos.com