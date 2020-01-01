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Названы пять самых надежных "немцев" до трех лет

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Эти детища немецкого автопрома служат надежно и долго.
Названы пять самых надежных "немцев" до трех лет
Названы пять самых надежных "немцев" до трех лет
depositphotos.com

Среди автомобилей, произведенных в Германии, названы лучшие. В каждом классе авто выбирался свой фаворит. Рейтинг учитывал процент поломок в процессе непрерывной работы машины в течении минимум трех лет. 

Среди спорткаров, побывавших в эксплуатации 3 года, лидерство разделили между собой Porsche 911 и Mercedes SLC/SLK с уровнем поломок 5,8%.

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В классе кроссоверов лучшим оказался Mercedes GLC. В течение трех лет эксплуатации автомобиля процент поломок составил всего 5,5%.

Названы пять самых надежных
Названы пять самых надежных "немцев" в возрасте трех лет
depositphotos.com

В классе автомобилей для города одержал победу Volkswagen Jetta. Только 5,8% автомобилей сломались в течение трех лет работы.

Названы пять самых надежных
Названы пять самых надежных "немцев" в возрасте трех лет
Wikipedia

Субкомпакным автомобилем номер один стал Аudi A1, с процентом поломок в 5,8%.

Названы пять самых надежных
Названы пять самых надежных "немцев" в возрасте трех лет
depositphotos.com

Компакты по-прежнему возглавляет Mercedes A-Class, как и у вышеуказанных автомобилей, его процент поломок также равен 5,8%.

Ранее сообщалось, что неприлично роскошный лимузин продают в сети за 2,32 млн долларов.

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Теги: надежные авто, немцы, топ
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