День космонавтики в Польше водитель отметил полетом

Курьезная ситуация случилась с водителем, который нарушил правила и въехал в бордюр.

В День космонавтики, 12 апреля, польский водитель на автомобиле Suzuki врезался в бордюр, от чего автомобиль взлетел в воздух. Об этом сообщает ТСН.

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По всей видимости, автомобилист не хотел объезжать круглую клумбу и столкнулся с бордюром. От сильного удара автомобиль подбросило вверх на высоту в семь метров. Он перелетел клумбу и только после приземлился.

Ранее сообщалось, что для уборки киевских парков привлекут “тук-туки“.