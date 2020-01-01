В Харькове сделали машину на случай постапокалипсиса
"Вселенское зло" придумали в Харькове на случай конца света.
Уникальный проект Quanta R полностью реализован в Харькове. Гибрид мотоцикла автомобиля и скутера придумали в кастомной компании города. Об этом сообщает Харьков.Лайф в Telegram.
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Двигатель новинка получила от Subaru Forester. Он имеет регулятор мощности и может работать от 350 до 600 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач управляется с кнопочной панели. Вес авто очень мал, всего 700 кг. Максимальная скорость составляет 200 км/ч, а разгон до сотни занимает менее трех секунд.
Ранее сообщалось, что каждый автомобиль Ferrari принес внушительную прибыль в 2019 году.
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