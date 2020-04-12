Каждый автомобиль Ferrari принес внушительную прибыль в 2019 году

Прибыль с каждой машины, проданной Ferrari в 2019 году, составила 86 тысяч евро.

Итальянская компания Ferrari заработала на каждом автомобиле в 2019 году 86 000 евро. Всего продано было 10131 суперкаров. Об этом сообщает Мотор с отсылкой на иностранные СМИ.

Читай также: Kia готовится захватить 6,6 % автомобильного рынка планеты к 2025 году

Доля чистой прибыли от продажи составила 23,2% на каждом автомобиле. Если сравнивать итоги 2019 года с предыдущим, то снижение незначительное. За каждое проданное авто в 2018 году компания получила 86 369 евро прибыли. Самыми прибыльными стали регионы Европы, Ближнего Востока и Африки. Продажи в США снизились.

Подобного успеха пока не достигли конкуренты. Для того, что бы получить равный Ferrari результат в 86 тысяч евро, BMW нужно продать 30 новых моделей, VW — 56, Mercedes-Benz — 67, Ford — 908, Nissan — 928.

Текущий 2020 год не сулит никаких положительных прогнозов.

Ранее сообщалось, что назван лучший автомобиль 2020 года.