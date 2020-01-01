Даже среди электрокаров появляются бюджетные модели. Они новые, технологичные и готовы покорять автолюбителей.

Список из пяти новеньких электромобилей, которые подвинут Tesla не только в ценовом сегменте. Некоторые модели уже успешно нашли своих владельцев, другие же только ждут серийного производства в текущем году.

Volkswagen ID 3

Официально представлена в сентябре 2019 года, новинка является первой в своей серии.

Пятидверный хетчбек был выпушен первой партией в конце 2019 года. На весну 2020 был запланирован серийный выпуск автомобиля.

Стартовая цена модели составляет 30 000 евро.

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Peugeot e-208

Автомобиль производится на той же серийной линии, что и бензиновые собратья. Серийное производство стартовало в октябре 2019 года. Peugeot e-208 создавался прямым конкурентом Volkswagen ID 3 2019 и цена у него такая же. Базовая версия автомобиля будет стоить 30 000 евро.

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Hyundai Kona Electric

Продажа стартовала в 2018 году в Южной Корее и Европе, чуть позже в США. Kona Electric выпускается в двух разных вариантах аккумулятора - 39,2 кВтч и 64 кВтч. Стоимость от 35 000 долларов.

MINI Cooper SE

Детище компании BMV, созданное в 2019 году на базе BMW i3. Серийное производство планируется на 2020 год, цена стартует от 18 000 долларов.

ТОП-5 новых бюджетных электрокаров Wikipedia

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Honda E

Впервые представлен в 2019 году. Автомобиль создан на базе своего собрата - Urban EV Concept. Разница состоит в том, что Honda E работает на электротяге и будет доступна в пятидверном варианте. Выпуск автомобиля планируется в 2020 году, стоимость в базовой комплектации 29 000 евро.

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