Когда маска по цене автомобиля: карантин у богатых и знаменитых
Как сочетать дорогой и автомобиль и дизайнерскую маску продемонстрировали знаменитости и дети состоятельных родителей. Фото в масках немало в соцсетях.
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В мире активно применяют средства защиты. Стилист и дизайнер из Москвы Таир Массуров давно демонстрирует элитные маски на фоне люксовых авто.
Если ездить на Porshe, то только так.
Оранженый в тренде, особенно, если это твой Mercedes.
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С 6 апреля украинское государство обязало своих граждан носить маски в общественных местах. Соблюдают закон и знаменитости. Сергей и Снежана Бабкины, находясь в Харькове, даже пробежки проводят в маске. За рулем, можно и так. Ведь личный автомобиль не является общественным местом.
Многих знаменитостей теперь не увидишь где-то дальше собственного дома. Все соблюдают карантин и призывают своих подписчиков следовать личному примеру.
Ранее сообщалось, что назван лучший автомобиль 2020 года
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