Коронавирус бушует во всем мире. Богатые и знаменитые используют маски, как тренд в эти непростые времена.

Как сочетать дорогой и автомобиль и дизайнерскую маску продемонстрировали знаменитости и дети состоятельных родителей. Фото в масках немало в соцсетях.

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В мире активно применяют средства защиты. Стилист и дизайнер из Москвы Таир Массуров давно демонстрирует элитные маски на фоне люксовых авто.

Таир Массуров в маске от модного дома Louis Vuitton instagram.com

Если ездить на Porshe, то только так.

Когда маска по цене автомобиля: карантин у богатых и знаменитых instagram

Оранженый в тренде, особенно, если это твой Mercedes.

Когда маска по цене автомобиля: карантин у богатых и знаменитых instagram

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С 6 апреля украинское государство обязало своих граждан носить маски в общественных местах. Соблюдают закон и знаменитости. Сергей и Снежана Бабкины, находясь в Харькове, даже пробежки проводят в маске. За рулем, можно и так. Ведь личный автомобиль не является общественным местом.

Многих знаменитостей теперь не увидишь где-то дальше собственного дома. Все соблюдают карантин и призывают своих подписчиков следовать личному примеру.

Ранее сообщалось, что назван лучший автомобиль 2020 года