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Когда заработает общественный транспорт - Криклий

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Предварительные сроки по открытию транспорта не известны. Все зависит от динамики распространения вируса.
Когда заработает общественный транспорт - Криклий
Когда заработает общественный транспорт - Криклий
depositphotos

Министр инфраструктуры Владислав Криклий  назвал сроки начала работы общественного транспорта.  Метро в Киеве откроют не ранее мая, а возможно в июне или июле. Все будет зависеть от соблюдения карантинных норм украинцами, ношения масок и эпидемиологической ситуации в стране.  Об этом сообщает Обозреватель.

Весь транспорт начнет восстанавливать свою работу постепенно также не ранее мая.

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Также Владислав Криклий анонсировал обновление в работе общественно транспорта. Министр рассказал, что сейчас прорабатывается проект о изменении транспортных услуг по примеру ЕС. В частности, в Украине будет снижено количество маршруток. Их заменит современный городской транспорт.

На данный момент реализуется проект “Городской общественный транспорт Украины“. Он финансируется частично за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка. В рамках проекта закупается подвижной состав для крупных городов Украины.  В 2020 году планируется реализовать вторую часть проекта.

Ранее сообщалось, что патрульная полиция подвела итоги по ДТП по I кварталу 2020 года. 

 

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Теги: карантин, Украина, Коронавирус, общественный транспорт
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гость  (аноним)  15.04.2020, 12:04
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G.a.n.d.o.n., спробуй дожити до літа, y.e.b.a.n.!!!
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