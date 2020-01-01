В городе Борислав используют снежную пушку для орошения улиц дезинфектором. Два автомобиля и три спасателя обрабатывают кварталы города.

Автомобиль с установленной снежной пушкой ездит по улицам Борислава и проводит дезинфекцию улиц. Такой способ более экономичен и уменьшает расход дезсредств. Об этом сообщает Бориславский ГС на своей странице в Facebook.

На Львовщине улицы дезинфицируют со снежной пушки Facebook/Boryslavrada

Читай также: Пандемия COVID-19: ТОП-15 самых грязных мест в авто

Агрегат предоставил один из горнолыжных курортов, такой опыт использования подсмотрели у Китая, Польши и Италии. Для обработки используется хлорсодержащие растворы.

Ранее сообщалось, что гвардейцы будут дезинфицировать улицы Киева при помощи спецтехники.