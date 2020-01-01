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На Львовщине улицы дезинфицируют со снежной пушки

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В городе Борислав используют снежную пушку для орошения улиц дезинфектором. Два автомобиля и три спасателя обрабатывают кварталы города.
На Львовщине улицы дезинфицируют со снежной пушки
На Львовщине улицы дезинфицируют со снежной пушки
Facebook/Boryslavrada

Автомобиль с установленной снежной пушкой ездит по улицам Борислава и проводит дезинфекцию улиц. Такой способ более экономичен и уменьшает расход дезсредств. Об этом сообщает Бориславский ГС на своей странице в Facebook.

На Львовщине улицы дезинфицируют со снежной пушки
На Львовщине улицы дезинфицируют со снежной пушки
Facebook/Boryslavrada

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Агрегат предоставил один из горнолыжных курортов, такой опыт использования подсмотрели у Китая, Польши и Италии. Для обработки используется хлорсодержащие растворы.

Ранее сообщалось, что гвардейцы будут дезинфицировать улицы Киева при помощи спецтехники.

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Теги: Борислав, дезинфекция, коронавирус, карантин
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