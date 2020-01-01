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В мэрии Киева пояснили усиление проверок с 16 апреля: Инфографика

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Если температура у человека будет выше 37,5 в город не пустят и могут госпитализировать.
В мэрии Киева пояснили усиление проверок с 16 апреля: Инфографика
В мэрии Киева пояснили усиление проверок с 16 апреля: Инфографика
depositphotos

Проверки ждут все транспортные средства на пунктах въезда в Киев. С полуночи 16 апреля бригады медиков-инфекционистов будут проводить термометрию пассажиров и водителя.  Об этом сообщает Киевский городской портал.

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На самоизоляцию отправят всех, чья температура выше 37,5, а если термометр покажет 38, то больного немедленно госпитализируют.  Усиление мер безопасности будет действовать с 16 до 20 апреля. Общенациональный карантин по борьбе с коронавирусом объявлен до 24. По решению властей ограничения могут продлить.

В мэрии Киева пояснили усиление проверок с 16 апреля: Инфографика
В мэрии Киева пояснили усиление проверок с 16 апреля: Инфографика
kyivcity.gov.ua

Ранее сообщалось, что пункты пропуска в столицу усилят на Пасху

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Теги: Киев, Коронавирус, карантин, КПП
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