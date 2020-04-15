Молдаванин лишился своего автобуса на границе Украины
Житель Молдовы был оперативно задержан за незаконное пересечение границы.
В Одесской области пограничники задержали микроавтобус Ford, который пересек границу в неположенном месте. Водитель транспортного средства - гражданин Молдовы был задержан. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
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Микроавтобус остановили в 50-ти метрах от линии госграницы на трассе между селами Паланка и Удобное. Нарушителя привлекли к административной ответственности и запретили на 5 лет въезд в Украину.
Возвращался виновник обратно пешком – автобус у него конфисковали до решения суда.
Ранее сообщалось, в каких случаях можно снимать полицейского на видео.
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