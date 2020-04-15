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Молдаванин лишился своего автобуса на границе Украины

Комментариев: 1
Житель Молдовы был оперативно задержан за незаконное пересечение границы.
Молдаванин лишился своего автобуса на границе Украины
Молдаванин лишился своего автобуса на границе Украины
dpsu.gov.ua

В Одесской области пограничники задержали микроавтобус Ford, который пересек границу в неположенном месте. Водитель транспортного средства - гражданин Молдовы был задержан. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

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Микроавтобус остановили в 50-ти метрах от линии госграницы на трассе между селами Паланка и Удобное. Нарушителя привлекли к административной ответственности и запретили на 5 лет въезд в Украину.

Молдаванин лишился своего автобуса на границе Украины
Молдаванин лишился своего автобуса на границе Украины
dpsu.gov.ua

Возвращался виновник обратно пешком – автобус у него конфисковали до решения суда.

Ранее сообщалось, в каких случаях можно снимать полицейского на видео.

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Теги: граница, Одесская область, Молдаванин, нарушитель
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.04.2020, 16:20
Оценка:  -1
гость
микроавтобус конечно же конфискуют (если же он более-менее новый). А вот у педро шоколадного конфисковать или хотя бы арестовать до суда ничего не посмеют... Ну или у кролика кулявлоб
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