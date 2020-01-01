Эвакуированные автомобили теперь будут возвращать по субботам и воскресеньям

Новшество введено с целью уменьшить очереди на получение авто.

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В период карантина на улицах Киева продолжают эвакуировать неправильно припаркованные автомобили, сообщает Инспекция по парковке.

Во время карантина в столице продолжают поступать авто на штрафплощадки. Для того, чтобы их вернуть автовладельцам приходится не только заплатить штраф в 2000 гривен, но и потратить почти целый день на возврат своего авто.

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С целью уменьшить очереди на получение эвакуированных автомобилей Инспекция по парковке доводит до общего сведения, что теперь вывезенные машины можно будет возвращать в выходные дни.

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В субботу и воскресенье с 10 до 17 часов будет работать пункт выдачи временно задержанных транспортных средств по адресу Народного Ополчения, 9.

Инспекция напоминает, что сейчас стало больше парковочных мест в городе и призывает не нарушать Правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Украине в период карантина стали меньше покупать новых легковых авто.