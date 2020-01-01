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Карантин: Закрыты еще 10 пунктов пропуска на границе Украины

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Кабинет Министров принял решение о закрытии нескольких пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией и Молдовой.
Карантин: Закрыты еще 10 пунктов пропуска на границе Украины
Карантин: Закрыты еще 10 пунктов пропуска на границе Украины
kmu.gov.ua

В среду, 15 апреля, парламент принял решение о закрытии десяти пунктов пропуска на западной границе страны. Причиной названо сокращение потока и усиление мер по борьбе с коронаривусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

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Теперь пересечь границу с Польшей, Румынией и Молдовой будет еще сложнее. Закрытие границ в пунктах произошло зеркально. Страны соседки со своей стороны также прекратили работу смежных пунктов.

Карантин: Закрыты еще 10 пунктов пропуска на границе Украины
Карантин: Закрыты еще 10 пунктов пропуска на границе Украины
скрин kmu.gov.ua

На данный момент закрыто 125 пунктов пропуска, 105 работает, из них 18 для автомобильного сообщения.

Ранее сообщалось, что патрульная полиция подвела итоги по ДТП по I кварталу 2020 года.

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Теги: Кабмин, Границы, карантин, коронавирус
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