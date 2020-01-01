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Кабмин принял зеркальную тактику запрета на иностранные перевозки

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Страны, которые ограничили возможность перевозки украинских грузов, также будут ограничены в перемещении по территории страны.
Парламент принял зеркальную тактику запрета на иностранные перевозки
Парламент принял зеркальную тактику запрета на иностранные перевозки
depositphotos

В среду, 15 апреля, Кабинет министров утвердил меры ограничения на перевозки грузов из стран, которые ограничили украинские перевозки. Об этом сообщается на официальном портале Мининфраструктуры.

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Отныне для водителей и членов экипажей стран, которые ограничили украинских перевозчиков, могут быть применены зеркальные действия. Это касается всех видов автомобильного, железнодорожного и морского транспорта.

Владислав Криклий отметил, что Украина приветствует свободное перемещение грузов между странами. Однако введение ограничений на перевозки украинских грузов вынудило Кабмин принять зеркальную тактику.

Ранее сообщалось, в каких пунктах пропуска еще можно пересечь границу: Обновленная карта.

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Теги: Мининфраструктуры, Украина, ограничения, перевозки
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