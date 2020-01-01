Кабмин принял зеркальную тактику запрета на иностранные перевозки
В среду, 15 апреля, Кабинет министров утвердил меры ограничения на перевозки грузов из стран, которые ограничили украинские перевозки. Об этом сообщается на официальном портале Мининфраструктуры.
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Отныне для водителей и членов экипажей стран, которые ограничили украинских перевозчиков, могут быть применены зеркальные действия. Это касается всех видов автомобильного, железнодорожного и морского транспорта.
Владислав Криклий отметил, что Украина приветствует свободное перемещение грузов между странами. Однако введение ограничений на перевозки украинских грузов вынудило Кабмин принять зеркальную тактику.
Ранее сообщалось, в каких пунктах пропуска еще можно пересечь границу: Обновленная карта.
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