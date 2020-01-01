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Volkswagen компенсирует скандал с дизельными двигателями

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Размер компенсаций владельцам автомобилей составит 830 млн евро.
Volkswagen компенсирует обман с дизельными двигателями
Volkswagen компенсирует обман с дизельными двигателями
depositphotos

Volkswagen готов компенсировать 260 тысячам владельцев автомобилей 830 миллиона евро.  Решение было принято в связи со скандалом об уровне загрязнения окружающей среды дизельными двигателями компании. Об этом сообщает Автоцентр.

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Исковое заявление на имя компании подали 262 тысячи автовладельцев по всему миру.  

Федеральное объединение потребителей и концерн Volkswagen пришли к соглашению, что компенсацию получат все участники иска. Основным требованием стала регистрация на специальной платформе до 20 апреля.

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Размер компенсации будет варьироваться в зависимости от стоимости автомобиля. В среднем, он составит 15% от цены, что приблизительно 1350-6257 евро. Общая сумма компенсация по всем искам составит 830 миллионов евро.

Выплаты также будут проводиться через специальную электронную систему. Если вопросов при компенсации не возникнет, то в течении 12 недель автовладелец получит ее. В случае возникновения дополнительных нюансов, выплаты могут быть получены позже.

 

На компенсацию могут претендовать только владельцы дизельных автомобилей, купленных до 31 декабря 2015 года.

Ранее сообщалось, что обещанные Маском роботакси будут готовы в 2020 году. 

 

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Теги: скандал, Volkswagen, Германия, Компенсация
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